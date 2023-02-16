Пионтковский: Путин может пойти на кардинальные шаги к 24 февраля 2 16.02.2023, 8:47

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Глава РФ готовит три заявления.

В годовщину войны президент РФ Владимир Путин может пойти на кардинальные шаги, чтобы перекрыть информационным поводом отсутствие военных побед на фронте.

Такое мнение высказал в своем блоге в Telegram российский политолог и ярый критик путинского режима Андрей Пионтковский.

«Отсутствие военных побед может быть компенсировано 22 февраля победами законодательными», - предупредил эксперт.

Он ожидает три объявления. Первое - это официальное объявление войны Украине вместо «спецоперации», которая тянется уже год.

Также, считает Пионтковский, Путин может сообщить об аннексии Беларуси, Абхазии, Южной Осетии и даже Карабаха.

Также вероятно провозглашение диктатора РФ «отцом нации».

Отметим, что 21 февраля должно состояться обращение Путина к Совету Федерации, которое откладывалось с прошлого года.

О том, что диктатор в ходе своей речи может объявить об изменении формата агрессии, предупредил ранее политолог Станислав Белковский. Он сомневается, что глава РФ решится назвать агрессию войной. Скорее всего, он предпочтет назвать это «миротворческой миссией» или «контртеррористической операцией».

А политолог Аббас Галлямов допустил, что диктатор объявит о достижении целей «спецоперации» и прикажет войскам прекратить огонь.

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