Полковник ВСУ: Лукашенко кричит: «Спасайся, кто может!» 1 16.02.2023, 8:55

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Паническими заявлениями диктатор провоцирует развал ОДКБ.

Военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Олег Жданов нашел свое объяснение озвученному Лукашенко призыву к членам ОДКБ вступать в войну с Украиной.

Олег Жданов полагает, что в свете последних событий, когда в прошлом году на предыдущем заседании ОДКБ многие из этих стран обратились к РФ за военной помощью, а та отказала, то подобного рода лозунги из уст непризнанного правителя Беларуси могут обозначать одно — «спасайся, кто может».

Полковник запаса ВСУ озвучил одно из последних заявлений Лукашенко: «Очень интересное заявление пришло из Беларуси. Лукашенко сделал заявление по поводу участия стран ОДКБ в этой войне. Он призывает их принимать решение, где вы и что вы. Придется вступать в эту войну на стороне России».

Военный эксперт эту информацию прокомментировал так: «Я вам скажу, что это больше похоже на призыв разбегайтесь, кто быстрее. Фактически это призыв к развалу ОДКБ».

«Судя по этому высказыванию, руководителям стран ОДКБ придется в ближайшее время определяться: либо они вступают в войну на стороне РФ, к чему я не вижу там большущего желания, либо они должны для того, чтобы не вступать в войну, придется им объявить о выходе из ОДКБ. Я думаю, что это больше призыв спасайся, кто может», - подытожил Олег Жданов.

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