Видеофакт: Украинский дрон уничтожил флот РФ в плавнях Днепра 16.02.2023, 9:03

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фото: aerorozvidka

Беспилотник ВСУ потопил речные суда, которые использовались оккупантами.

В сети опубликовали видео из плавней Днепра на оккупированном левобережье Херсона. На видео – охота на катера, которые российские войска используют для боевых действий на юге.

Информация обнародована в Telegram-канале Юрия Мысягина, заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Мысягин указывает, что видео ему предоставил боец ВСУ и народный депутат Роман Костенко, защищающий Украину на южном отрезке фронта.

Уничтожение катеров и моторных лодок, которые отобрали российские оккупанты у мирных людей, происходит с помощью дрона со взрывчаткой.

Дрон следует в плавнях Днепра - быстро летит над каналами, минуя лодки мирных людей.

С собой дрон несет гранаты, которые уничтожат «отжатую» технику.

Первый катер – судно синего цвета, пришвартованное справа относительно направления полета дрона. Рядом заметна моторная лодка, которая, похоже, не пострадает.

Беспилотник сбрасывает гранату, прицельно попадающую в корму лодки – туда, где крепится мотор.

После этого оператор увеличивает изображение: удостоверяется, что повреждения серьезны и второй удар не требуется.

Следующая цель – еще одна моторка, скрытая под берегом. Для нее понадобилось уже две гранаты.

Третья цель – катер, для которого хватило и одной гранаты: вспыхнуло мощно.

Пока нельзя точно сказать, лодки ли уничтожались за один запад дрона или было несколько рейсов. Однако теперь у оккупантов на левобережье Херсонщины будет меньше возможностей для атак на правый берег.

Левый берет Днепр от Голой Пристани и Новой Каховки изрезан каналами и поймами, которые оккупанты используют, чтобы скрыть украденную технику. Поэтому пока невозможно выяснить, где именно наносились удары.

Отметим, армия РФ использует местность на левом берегу Днепра для ударов по деоккупированной части Херсонщины. Расстояние от Голой Пристани и Олешек, откуда чаще всего бьют по Херсону – от 4 до 17 км.

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