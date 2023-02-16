ISW: РФ потеряла две трети своих танков и не способна вести механизированную войну 16.02.2023, 9:20

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У ВСУ есть окно возможностей для начала широкомасштабного контрнаступления.

Страна-агрессор Россия не способна восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе, это существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. У ВСУ есть окно возможностей для начала широкомасштабного контрнаступления. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. Согласно данным министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, две трети российских танков уничтожены или непригодны.

«Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе», - говорится в отчете ISW.

Тем временем Норвежская разведывательная служба (NIS) отметила, что Россия по-прежнему способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков, но ее база оборонной промышленности будет «продолжать бороться, чтобы компенсировать последствия западных санкций».

В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.

Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

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