Военный эксперт: США призвали своих граждан срочно уехать из Беларуси не случайно 1 16.02.2023, 9:28

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Есть три момента.

Призыв к гражданам Соединенных Штатов покинуть территорию России и Беларуси имеет несколько объяснений. Одно из них – сигнал об обострении отношений.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военно-политический эксперт Юрий Федоров.

По его словам, американцев могли попросить уехать из-за угрозы того, что людей с двойным гражданством могут забрать в армию.

Также ожидается сокращение дипломатического персонала в России и тогда об американских гражданах некому будет заботиться.

Третьим объяснением может служить то, что ожидается эскалация конфликта и Запад готов к этому.

«Москве посылают сигнал о том, что Запад готов пойти на обострение отношений с Россией. Возможны провокации с арестом граждан США с целью их обмена на заключенных россиян», - добавил Юрий Федоров.

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