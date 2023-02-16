Он утонул 5 Игорь Эйдман

16.02.2023, 9:35

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Игорь Эйдман

После 24 февраля прошлого года все изменилось.

На Западе со времен перестройки боялись краха Российского государства, выхода из-под его контроля советского ядерного арсенала, хаоса на одной седьмой части суши.

После 24 февраля прошлого года все изменилось. Судя по всему, западные элиты теперь считают, что риски, связанные с существованием путинского государства, выше рисков, которые вызовет его распад. Исходя именно из этого, строится теперь политика свободных стран в отношении российской агрессии против Украины.

Практически никто в Европе не хотел распада РФ, но путинские власти сами сделали его неизбежным. Агрессия против Украины, предпринятая, по словам Путина, для того, чтобы «сохранить Россию», в действительности, ведет ее к хаосу и дезинтеграции. Вскоре начнется Мюнхенская конференция по безопасности. На ней раньше с ревашискими речами выступал Путин, а теперь сюда, вместо представителей российских властей, приглашены Каспаров и Ходорковский. Судя по их совместной статье, эти уважаемые (без иронии) люди будут успокаивать Запад тем, что Россия после поражения в войне не развалится, будет какое-то Учредительное собрание, Госсовет и прочие нарисованные на ресторанных салфетках институты, которые мирно приведут страну к демократии.

Кончено, все это чепуха. Нет ничего более бессмысленного, чем сочинять сценарии революций. В переломные моменты истории всегда все идет не так, как планируется, на ситуацию влияют множество случайных событий, которые предсказать невозможно.

А самое главное, подобные планы теперь просто никому не нужны - общественное мнение западных стран больше не надо успокаивать, оно уже не боится какого-то краха путинской РФ. При любом варианте развития событий, это будет менее опасно для мира, чем продолжение правления безумца с ядерными ракетами в трясущихся от страха руках.

А вообще, было бы здорово, если бы на Мюнхенской конференции кто-нибудь прочел стихотворение, Германа Лукомникова, напечатаное, как это ни невероятно, в этом январе в российском журнале «Волга».

Люди добрые! В целом мире

Есть ли тот, кто б его нагнул?

Замочите его в сортире

И скажите: «Он утонул».

Такой краткий призыв к мировым лидерам стоил бы тысячи нудных речей.

Игорь Эйдман, t.me

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