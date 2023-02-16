Названы три продукта, который стоит убрать из завтрака 7 16.02.2023, 9:41

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Их исключение придаст больше энергии для начала рабочего дня.

Чтобы зарядиться перед рабочим днем энергией и не сорвать свои планы, необходимо соблюдать свой рацион. Диетологи рекомендуют выключить из завтрака продукты, которые не придадут сил, пишет cursorinfo.co.il.

Сладости и выпечка. Сладкие булочки, хлопья, йогурты и другие сладости заставляют активно работать в поджелудочную железу, задача которой выработать необходимое количество инсулина для снижения уровня сахара в крови. Из-за этого человек начинает чувствовать усталость и раздражение.

Кофе. Эксперты говорят, что после чашки выпитой кофе сначала действительно чувствуется прилив энергии. Надпочечники принимаются вырабатывать кортизол и адреналин, придавая бодрости. Но со временем надпочечники просто перестают реагировать на нормальную дозу кофеина и человеку необходимо ее постоянно повышать. Организм реагирует на это скачками: сначала прилив энергии, а через несколько часов полная разбитость.

Красное мясо. Если вы приготовите к себе яичницу с сосисками или бутерброд с колбасой, не ждите, что этот завтрак вас надолго насытит. Организм потратит очень большое количество энергии на то, чтобы переработать продукты. В результате вместо насыщения вы будете чувствовать усталость и чувство голода.

По мнению специалистов, лучшими продуктами-энергетиками являются: яйца, шпинат, ягоды, цитрусовые, бананы, пророщенная пшеница, капуста шоколад, орехи, молочные продукты.

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