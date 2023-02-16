В стратегически важном городе Беларуси заметили «вагнеровцев»8
- 16.02.2023, 9:52
- 13,904
Оттуда может происходить переброска войск в разных направлениях.
В Брестской области Беларуси, в районе города Барановичи, появилась группа российских наемников ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
«В районе Барановичей (Беларусь) заметили группу вояк со знаками ЧВК «Вагнер». Барановичи находятся ближе к польской границе, чем к украинской. Что там делают «вагнеровцы», сейчас непонятно», - сообщил украинский нардеп.
Отметим, что Барановичи являются стратегически важным железнодорожным узлом, через который может происходить переброска войск в разных направлениях.
Информация о том, что несколько десятков «вагнеровцов» находятся в Беларуси, появилась еще несколько месяцев назад на фоне активных слухов о новом наступлении РФ в Украине.