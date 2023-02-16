Россия сменила тактику во время массированных ракетных атак по Украине

Россия сменила тактику во время массированных ракетных атак по Украине1
- 16.02.2023, 9:56
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Украинская ПВО смогла «взломать» схему врага.
Россия сменила тактику во время массированных ракетных обстрелов. Теперь страна-агрессор использует фальш-цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Он отметил, что россияне сегодня ночью запускали БПЛА и ракеты. В результате атаки попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
«Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», - отметил он.
Обстрел Запорожья
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые жители города могли слышать ночью - это работа Сил противовоздушной обороны.
«В настоящее время в городе все спокойно, прилетов не зафиксировано», - отметил он.
Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.
Во время ракетных обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области. Жертв среди населения нет.