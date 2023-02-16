В Севастополе началась паника из-за «массированной атаки беспилотников» 2 16.02.2023, 10:08

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Стали известных подробности мощных взрывов, прогремевших сегодня утром.

Как сообщал сайт Charter97.org, ранним утром 16 февраля в Севастополе слышали звуки взрывов. Взрывы прогремели в районах города, где расположены российские воинские части.

Подконтрольный России «глава» Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал утренние взрывы в Севастополе, заявив об атаке «укробеспилотников», передает «Крым Реалии».

По его словам, российские силы ПВО сбили два БПЛА и «продолжают отбивать атаку».

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», – написал Развожаев.

Украинские военные пока не комментировали данный инцидент. Проверить заявление Развожаева из независимых источников не представляется возможным.

Ранее корреспонденты «Крым Реалии» сообщали, что около 5 часов утра по местному времени (четыре часа по Киеву) раздалось несколько взрывов над районами, в которых расположены российские воинские части. В частности, в 05:14 в центральной части Севастополя был слышен пуск ракеты и последующий громкий взрыв. Самый сильный взрыв раздался в 6:15 утра.

Накануне в Севастополе были слышны громкие звуки, похожие на пуск ракет. Российский глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале объяснил их «тренировкой средств ПВО» и «плановым выполнением упражнений по стрельбе».

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов назвал беспилотники «основной угрозой» для Крыма.

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