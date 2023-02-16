Путин стремительно приближает момент своего устранения 6 16.02.2023, 10:17

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Глава Кремля не оставляет выбора российским элитам.

На данный момент российские элиты слишком деморализованы для силового устранения диктатора Владимира Путина. Однако этот момент стремительно приближается усилиями самого главы РФ.

Такое мнение высказал в своем блоге в Telegram бывший российский политзаключенный, оппозиционер Михаил Ходорковский.

Вероятность ликвидации Путина, по его мнению, станет актуальна, как только элиты почувствуют непосредственную угрозу своей жизни. Произойдет это, когда «чистки» начнутся в ближайшем окружении диктатора.

Такое развитие событий неизбежно, так как у главы РФ есть все признаки усиливающейся паранойи: огромные столы, за которыми он прячется от собеседников, бронированный поезд, бункер и прочее.

«Когда будет понятно, что, оставаясь с Путиным, они подвергают огромному риску свою жизнь, в этот самый момент вероятность нелояльности радикально увеличится. Сделает это Путин, как и все диктаторы, своими руками. Постепенно он будет сомневаться в лояльности тех или иных своих людей, будет создавать им угрозу, передавая их опричникам. Люди поймут, что либо сейчас их грохнут, либо они должны что-то сделать», - рассказал Ходорковский.

Роль таких опричников до недавнего времени играли «кадыровцы». Кроме них, у диктатора имеется личная армия в виде ЧВК «Вагнер», которая уже продемонстрировала свои способности устраивать публичные казни при помощи кувалды. Страх перед кувалдой в рядах российских элит может заставить их пойти на кардинальное решение - устранение самого источника угрозы.

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