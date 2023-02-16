Еще один европейский банк отказался от переводов денег в Беларусь 16.02.2023, 10:29

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Решение вступает в силу с 1 марта.

С 1 марта чешский банк Komerční banka прекратит отправлять платежи в Беларусь и Россию. Речь идет про денежные отправления в любой валюте. Также банк заявил, что может принимать не все платежи из этих стран или же будет устраивать дополнительную проверку, что займет больше времени, чем обычно.

В Komerční banka поясняют такое решение войной России в Украине и соучастием в ней Беларуси. В этой ситуации в финучреждении считают, что все платежные операции в Россию или Беларусь представляют риск.

Ранее с 15 февраля прекратила отправлять денежные переводы в Беларусь и Россию чешская «дочка» международной группы Raiffeisen Bank International.

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