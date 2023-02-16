Иван Сусанин-2022 Герман Обухов, «Обозреватель»

16.02.2023, 10:37

4,040

Герман Обухов

Москва не рассчитала свои силы.

Если в 1613 году Иван Сусанин завел отряд в непроходимое болото, чтобы спасти царя Михаила Федоровича, то Вова Путин завел Россию в еще более непроходимую чащу экономических санкций и войны со всем миром. Москва явно не рассчитала свои силенки, надеясь до авось и волю Божью. Не помогло.

Вместо хлеба с солью Украина встретила российскую армию пулями и снарядами. Теперь расклад сил такой, что сколько бы человек Россия не мобилизовала на войну с Украиной, все пустое. Сегодня война технологий, а не живой силы, как в Первую и Вторую мировые войны. После прошедших Давосов и Рамштайна понятно, что Запад не собирается давать никакую «заднюю» (как выражается известная пропагандистка Симонян) и будет только наращивать свою военную и финансовую помощь Украине. Другого пути нет. Америка с Западной Европой не могут себе позволить проиграть России. Это дело принципа. Украина по сути дела защищает всю Европу от российской агрессии. Если она не устоит, то завтра российские танки пойдут пробивать коридор в Калининград через Литву.

В минувший понедельник волонтеры-активисты подали электронную петицию в Офис президента Украины №22/179896-еп «Про офіційне визнання існуючого режиму РФ тоталітарним неофашистським режимом». Проблема на Банковой только в одном – там до сих пор не могут или не хотят понять, что между получением полномасштабной военной помощи от НАТО и Америки, включая F-16 и Апачи, и началом активного обсуждения наличия в России неофашистского режима, есть прямая связь. Чем раньше Европа заговорит в своих СМИ и парламентах о фашизме в России, тем быстрее Украина получит то, что ей критично важно для победы. Теперь кратко поясню в чем разница между 5 признаками фашизма известного историка Йельского университета Тимоти Снайдера, как и 14 признаками фашизма итальянского философа Умберто Эко, и 5 признаками фашизма Германа Обухова. Это хорошо объясняется на образном примере. По Снайдеру и Эко вода это жидкость, по моему выводу и определению – вода это Н²О. Основываясь на моих доводах и доказательной базе можно привлекать Россию к суду, как это случилось с нацистской Германией в Нюрнберге. Другого не дано.

Мы можем долго ходить по кругу и пытаться искать пути – как заставить Запад дать Украине все новейшее вооружение?, которое у него есть, пока не начнем доказательно говорить в своих СМИ и парламенте о сути и зеркальном отражении нацистского режима Германии 1933-45 гг. в современной России. Для этого требуется только открыть глаза и уши. Борьба Путина и Кремля с «нацизмом и фашизмом в Украине» это последний аргумент российской пропаганды для оправдания войны. Как только этот аргумент будет нейтрализован и разоблачен но основе моих 5 неоспоримых признаков фашизма (применимых к любой стране, где они появятся), мы доберемся до того «яйца с иглой», где спрятана смерть Кощея.

Герман Обухов, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».