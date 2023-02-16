Как вернуть деньги, если ошиблись при уплате сбора за пересечение границы? 16.02.2023, 10:41

Инструкция.

Как известно, с легковых автомобилей, которые выезжают из Беларуси, за исключением направления в Россию, взимается местный сбор. Его сумма равна 1 базовой величине, что на сегодня составляет 37 рублей, независимо от того, сколько человек находится в авто, пишет abw.by.

Елена накануне Нового года, выезжая в Польшу из Гродненской области, ошиблась, оплачивая в ЕРИП местный сбор за пересечение границы: в графе, где нужно было указать номер транспортного средства, написала 32 рубля (дело было до повышения базовой величины). Платеж почему-то прошел, но, конечно же, пограничники его не приняли. Пришлось платить заново, уже без ошибки. Ну а с ошибкой было решено разобраться по возвращении.

Уже в Минске Елена решила вернуть эти 32 рубля. И была очень удивлена количеством бумаг, которые следует собрать, а особенно тем, что придется ехать в Госпогранкомитет за выпиской о дате пересечения границы.

Позже Елена рассказала, что у нее все получилось. Ошибочно внесенные деньги вернулись на банковскую карточку. Итак, инструкция по возврату денег.

Какие документы нужны

Для возврата ошибочно уплаченного местного сбора при пересечении границы понадобятся:

заявление. Вот его бланк, который прислали по е-мейлу из ГФУ Гродненского ОИК – отдела доходов бюджета. Был распечатан и заполнен от руки:

- письменное согласие на обработку персональных данных,

- копия паспорта (страницы 31, 33);

- копия свидетельства о регистрации ТС;

- копия ошибочного чека;

- выписка из базы данных Госпогранкомитета о пересечении границы: нужно зайти на сайт Госпогранкомитета в электронные обращения, оставить электронное обращение с просьбой выдать эту выписку, а потом лично забрать ее в Минске, на ул. Володарского, 24. По электронной почте выписку не присылают, выдают только лично в руки.

- В тексте обращения нужно указать, что, мол, нужна выписка о пересечении границы, и период указать обязательно, с какого по какое число вы ехали. Я не указала, мне звонили и спрашивали, – вспоминает Елена. – Правда, сейчас, когда пытаешься через сайт ГПК оставить обращение, перебрасывает в единую систему, где нужно в форму внести все свои данные: адрес, телефон и т.д. Собрав этот пакет документов, я должна была вложить его в конверт и отправить в Гродно, поскольку пересекала границу в Гродненской области, на улицу Ожешко, 3, с номером карты-счета.

Все эти документы требуются в соответствии с пунктом 21 Инструкции о порядке исполнения местных бюджетов по доходам от 23 декабря 2005 года №159/176, утвержденной постановлением Минфина РБ и Правления Нацбанка РБ.

Возврат денег

- К слову, ответ из Госпогранкомитета о том, что выписка готова, пришел довольно быстро, хотя говорили, что это может занять до 15 суток. О готовности меня или по звонку, или по смс-предупредили, не помню уже. Ехать в ГПК специально за выпиской, конечно, напряжно. Там кругом платная парковка, не встать, но все дружелюбно. На входе в ГПК сказали зайти в соседний кабинет, набрать внутренний номер на стационарном телефоне, потом спустилаcь сотрудница и выдала. Дело на 5 минут, – говорит наша героиня.

После этого выписка и все необходимые документы были вложены в простой конверт (не заказное письмо) и отправлены в Гродненский облисполком 3 февраля. А 7 февраля на банковскую карту вернулись 32 рубля. Довольно быстро!

- В принципе, если дома есть сканер и принтер, все просто. И конечно, неудобно, что лично надо ехать в ГПК за выпиской, – резюмирует Елена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».