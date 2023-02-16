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В Украине ликвидировали российского майора, наводившего артиллерию на позиции ВСУ

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  • 16.02.2023, 10:41
  • 3,142
В Украине ликвидировали российского майора, наводившего артиллерию на позиции ВСУ
Владимир Ковалев

Оккупант участвовал в войне с первого дня полномасштабного вторжения.

В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

В некрологе оккупанта отмечено, что он участвовал в «сво» с 24 февраля 2022 года в составе передового Пункта Управления бригады и расчета комплекса БПЛА «Орлан-10» (наводил артиллерию на позиции ВСУ).

При этом, нет никаких данных о месте службы, обстоятельствах и дате гибели оккупанта, рассказал Комахидзе.

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