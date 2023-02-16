Диетолог назвала пищевые привычки, которые помогут похудеть 16.02.2023, 10:50

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Они особенно актуальны для тех, кто не ведет активный образ жизни.

Висцеральный жир возникает вокруг жизненно важных внутренних органов и увеличивает риск различных заболеваний. К сожалению, его избыток растет с возрастом. Как избавиться от висцерального жира в домашних условиях ТСН рассказала диетолог Татьяна Мележик:

«С возрастом я сама столкнулась с проблемой появления висцерального жира. Из-за работы, на которой нужно большинство времени сидеть, недостаток физических упражнений и любовь к вкусненькому, в какой-то момент я поняла, что для здоровья в будущем нужно что-то менять уже сегодня. Обнаружив советы диетологов и специалистов по правильному питанию, я создала для себя небольшой перечень здоровых пищевых привычек, которые помогли изменить мою жизнь и избавиться от висцерального жира. С радостью делюсь ими с вами».

Избегайте излишка сахара

Автор книги Fit Healthy Momma и медсестра Моргин Клер считает, что именно отказ от добавленного сахара (особенно сладких напитков и конфет), а также уменьшение его употребления является лучшим способом потерять висцеральный жир с возрастом. На это указывают и результаты разных исследований. Например, один из них, опубликованный в издании Journal of Nutrition, показал — регулярное употребление подслащенных напитков связано с увеличением количества абдоминального (висцерального) жира у взрослых.

Отслеживайте калории

Это еще один полезный совет от Клера для тех, кто пытается с возрастом избавиться от жира в области живота. Следует в течение дня следить за своими калориями. Хотя некоторые люди относятся к этому процессу настороженно, нужно совсем немного времени, чтобы понять, какое именно количество калорий нужно вашему организму для здоровья.

К сожалению, большинство людей недооценивают то количество пищи, которое они употребляют в течение дня. Чтобы иметь представление о своем текущем употреблении, нужно отслеживать калораж хотя бы одну неделю. Это поможет значительно облегчить выбор здоровой пищи, которая не будет способствовать накоплению висцерального жира.

Переключитесь на цельнозерновые продукты

С годами приходит время отказаться от регулярного употребления белого хлеба и рафинированных углеводов. Они могут сильно мешать похудеть. Соавтор диеты в период менопаузы Элизабет Ворд считает, что употребление цельнозерновых продуктов вместо тех, в которых содержатся высокоочищенные зерна, уменьшает риск появления висцерального жира на животе.

Лучшим началом для перехода на цельнозерновые продукты будет добавление в свой рацион цельнозерновой хлеб, киноа, хлопья и цельнозерновые макароны.

Большую часть калорий лучше употреблять перед обедом

Это еще одна важная привычка, о которой часто забывают те, кто пытается похудеть и избавиться от висцерального жира. По словам Уорда, в начале дня тело значительно легче перерабатывает пищу, потому что именно тогда инсулин эффективнее. Этот гормон перемещает глюкозу, вырабатываемую организмом во время пищеварения, в клетки, чтобы она там использовалась как энергия. К концу дня инсулин становится медленнее, поэтому употребление большого количества пищи в конце дня способствует накоплению ее в виде висцерального жира.

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