«Беги, мобик, беги!»: российские пропагандисты показали странный сюжет

«Беги, мобик, беги!»: российские пропагандисты показали странный сюжет1
- 16.02.2023, 10:50
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Видео демонстрировали на центральных телеканалах РФ.
В Российской Федерации произошел очередной взлом центральных пропагандистских телеканалов. Видеоматериал, описывающий данный инцидент, выложил в своем телеграм-канале известный журналист Александр Невзоров.
Россиянам вместо сюжетов пропагандистов продемонстрировали настоящую правду о войне в Украине.
«Беги, мобик, беги!» - эту надпись можно видеть на экранах.
Невзоров, фрагменты выступления которого также продемонстрировали на российских телеэкранах, также прокомментировал этот инцидент: «Прямо сейчас взломанные хакерами XXII ТВ-каналы Мордовии показывают реальную ситуацию на фронте и рассказывают о преступной войне Путина».