«Беги, мобик, беги!»: российские пропагандисты показали странный сюжет 1 16.02.2023, 10:50

4,372

Видео демонстрировали на центральных телеканалах РФ.

В Российской Федерации произошел очередной взлом центральных пропагандистских телеканалов. Видеоматериал, описывающий данный инцидент, выложил в своем телеграм-канале известный журналист Александр Невзоров.

Россиянам вместо сюжетов пропагандистов продемонстрировали настоящую правду о войне в Украине.

«Беги, мобик, беги!» - эту надпись можно видеть на экранах.

Невзоров, фрагменты выступления которого также продемонстрировали на российских телеэкранах, также прокомментировал этот инцидент: «Прямо сейчас взломанные хакерами XXII ТВ-каналы Мордовии показывают реальную ситуацию на фронте и рассказывают о преступной войне Путина».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».