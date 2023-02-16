Что сейчас происходит в обменниках?
- 16.02.2023, 10:54
- 2,322
Во многих банках курс продажи евро превысил три рубля.
Доллар и евро на этой неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи продолжают дорожать. Во многих банках американская валюта теперь стоит дороже 2,8 рубля, а курс евро во многих обменниках держится выше 3 рублей, пишет zerkalo.io.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,83 рубля («Банк БелВЭБ»). Американскую валюту дороже, чем по 2,8 рубля, можно купить как минимум в 14 банках. Ниже всего курс доллара — 2,787 рубля («СтатусБанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «Банк Дабрабыт», «РРБ-Банк», «Паритетбанк» «Технобанк» — 2,775 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,04 рубля («Банк БелВЭБ»). Этот курс европейской валюты превышает отметку в 3 рубля как минимум в 10 банках. Ниже всего курс продажи евро — 2,98 рубля («Беларусбанк»).
Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Паритетбанк» — 2,97 рубля.
Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,942 рубля за 100 российских рублей («БСБ Банк»), а самый низкий — 3,78 рубля («Белгазпромбанк», «РРБ-Банк»).