Что сейчас происходит в обменниках? 16.02.2023, 10:54

2,322

Во многих банках курс продажи евро превысил три рубля.

Доллар и евро на этой неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи продолжают дорожать. Во многих банках американская валюта теперь стоит дороже 2,8 рубля, а курс евро во многих обменниках держится выше 3 рублей, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,83 рубля («Банк БелВЭБ»). Американскую валюту дороже, чем по 2,8 рубля, можно купить как минимум в 14 банках. Ниже всего курс доллара — 2,787 рубля («СтатусБанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «Банк Дабрабыт», «РРБ-Банк», «Паритетбанк» «Технобанк» — 2,775 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,04 рубля («Банк БелВЭБ»). Этот курс европейской валюты превышает отметку в 3 рубля как минимум в 10 банках. Ниже всего курс продажи евро — 2,98 рубля («Беларусбанк»).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Паритетбанк» — 2,97 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,942 рубля за 100 российских рублей («БСБ Банк»), а самый низкий — 3,78 рубля («Белгазпромбанк», «РРБ-Банк»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».