Данилов раскрыл масштабные планы РФ на 23-24 февраля 16.02.2023, 10:57

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Украина к этому готова.

Российские войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения. Впрочем, Украина к этому готова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телеканала «Мы-Украина».

«Мы с вами начинали говорить, что они готовятся и будут пытаться 23-24 февраля предпринять еще одну попытку массированной атаки. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того как «принимали» за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, но мы все пройдем», - рассказал Данилов.

Как сообщал сайт Charter97.org, россияне ночью нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил БПЛА и ракеты. Всего, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было запущено россиянами 36 ракет, из них 16 удалось сбить.

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