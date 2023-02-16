Глава МИД Израиля впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Киев 16.02.2023, 11:01

Эли Коэн

Политик посетит Бучу и Бабий Яр.

Сегодня, 16 февраля, глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Это первый визит израильского дипломата в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

О своем визите глава МИД Израиля сообщил в Twitter.

«Сейчас я прибыл в Киев. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полноценной работе», — сообщил Эли Коэн.

Кроме того, министр планирует посетить Бучу и Бабий Яр.

Дипломат опубликовал фото у поезда и отметил, что «прибыл сказать, что Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту».

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