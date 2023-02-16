В Беларуси изменится минимальный срок страхования авто 1 16.02.2023, 11:08

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Фото: onliner.by

Лукашисты берут пример с РФ.

В Беларуси сократят минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств до 5 лет по аналогии с Россией. Решение приняли «депутаты» «парламентского собрания» Беларуси и России на «заседании» в Минске 15 февраля.

По словам зампреда комиссии «собрания» по законодательству и регламенту Сергея Сивца, вопрос снижения минимального срока страхования до 5 лет лежит «в плоскости унификации белорусских и российских подходов в области автострахования». И добавил, что сейчас эти подходы различаются. Так, если в России можно застраховать транспорт на минимальный срок 5 дней, то в Беларуси – 15 дней.

- Поэтому если мы унифицирует законодательство, сроки должны быть едины для всех.

Он добавил, что Минфин Беларуси работает над подготовкой соответствующего указа, которым названные сроки будут приведены к единому знаменателю.

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