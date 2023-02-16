Пригожин обрушился на командование РФ и размечтался о выходе к Днепру 2 16.02.2023, 11:12

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Евгений Пригожин

Главарь «вагнеровцев» назвал виновных в неудачах под Бахмутом.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин снова «наехал» на русское командование и обвинил его в том, что Бахмут до сих пор не удалось захватить.

Как сообщает Телеграм-канал «Сеятель ветра», критикой военного командования РФ Пригожин отметился во время общения с прессой. Он заявил, что Бахмут якобы можно было «взять до нового года».

«Продвижение идет не так быстро, как хотелось. Уже к Новому году взяли бы Бахмут, если бы не наша чудовищная военная бюрократия, и не палки в колеса, которые суются каждый день», - заявил Пригожин.

Главарь «вагнеровцев» в очередной раз подчеркнул, что российская армия ничего не может сделать на других направлениях. И заявил, что если бы все воевали, как он, то Россия уже вышла бы к Днепру.

«Если бы сегодня было три-пять ЧВК «Вагнер» на всех направлениях, я думаю, мы уже бы в Днепре носки полоскали», - заявил Пригожин.

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