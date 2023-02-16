«Теперь у меня своя корпорация» 16.02.2023, 11:16

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Как белоруска стала успешным риелтором в Калифорнии.

Белоруска Катя Фомина приехала в США 20 лет назад по J1 визе в рамках программы Work and Travel, в итоге там и осталась. Девушка мечтала работать в офисе, а стала риелтором. Сейчас у нее собственная корпорация, а 95% клиентов — это русскоязычные мигранты — из Украины, России, Беларуси и Казахстана. И она знает, какой первый вопрос они зададут при покупке дома, пишет ex-press.by.

«Кать, иди сдай на лицензию, я тебе буду больше платить»

Белoруска признается, что риелтором стала совершенно случайно, «наверное, как и остальные 90% коллег». У всех, с кем она общалась, первоначальное образование было совершенно иным. В Беларуси Катя училась на лингвиста.

— В Штатах начинала свою трудовую деятельность в ресторане официанткой. А через несколько лет мне абсолютно это надоело. Решила, что с людьми работать не хочу, а хочу работать в офисе, — смеется она — Сейчас я в офисе не работаю, а работаю с людьми. Такая вот ирония судьбы.

Но, тем не менее, именно в ресторане Катя узнала, что человек, который занимается ипотеками, ищет себе ассистента в офисе. И она решила попробовать:

— А потом он мне говорит: «Кать, иди сдай на лицензию, я тебе буду больше платить». Я ему в ответ: «Зачем мне сдавать на лицензию, я риелтором вообще не планирую быть». Но он меня убедил, я сдала на лицензию, и было это семнадцать лет назад.

Катя признается, что получить лицензию риелтора в Штатах очень легко:

— Это, прям, настолько легко, что мне кажется, это слишком легко. Высшего образования для этого не нужно. Здесь достаточно пройти какое-то количество часов обучения и потом сдать экзамен. Для меня это было очень быстро.

«Теперь у меня своя корпорация»

Позже Катя устроилась ассистентом к одной брокерше по продаже недвижимости, которая в последствии стала для девушки ментором:

— Она научила меня всему-всему. Можно сказать, была моей второй мамой. Я с ней проработала девять лет, потом сама получила брокерскую лицензию и стала работать на себя. Но мы очень хорошо с ней общаемся до сих пор. Теперь у меня своя корпорация, есть свои бухгалтеры, которые занимаются всеми цифрами.

По словам Кати, риелторов в США очень много:

— В одной Калифорнии их тысяч 200, если не ошибаюсь. Да, именно так много. В какое-то время, по-моему в 20-м году, риелторов в США было больше, чем домов на продажу. Войти в эту индустрию очень легко. Экзамен сдать проще простого. Но 90% риелторов выходят из бизнеса в первые 5 лет. Потому что самое сложное — это находить клиентов. И первые клиенты тоже не сразу появляются, поэтому нужно иметь финансовую подушку безопасности. Статистика говорит, что примерно 20% риелторов выполняют 80% работы. То есть, у человека есть лицензия, но он, может, продает один дом в год. И твоей личной статистике это никак не мешает.

В Кремниевой долине и Сан-Франциско, где живет Катя, есть русскоговорящие риелторы. Но она не смотрит на них как на конкурентов:

— Клиентов ведь тоже много, и мне их хватает. И люди со мной работают те, которым я нравлюсь.

«95% моих клиентов говорят по-русски»

По словам Кати, около 95% ее клиентов говорят по-русски, в основном это эмигранты из Украины, России, Беларуси и Казахстана:

— Как так получилось? Наверное, именно потому, что я очень активна в соцсетях — Instagram, Youtube и Facebook. Когда заметила, что клиенты ко мне идут из этих стран, начала больше развивать свои соцсети на русском языке. Есть клиенты, которые приходят по рекомендациям. Но, в основном, наверное, 95% — это люди, которые говорят: «Кать, я про тебя очень много отзывов видел на Facebook», «Я за тобой давно слежу в Instagram».

«Скидок не делаю, потому что не хочу из своего сервиса убирать какие-то его части»

Риелтор признается, что ментальность у местных и у эмигрантов отличается:

— Самые частые вопросы от русскоговорящих эмигрантов, когда я им показываю дома, и входная дверь ведет сразу в гостиную: «А где же коридор? А где же прихожая? А где я буду вешать верхнюю одежду и обувь оставлять?». На самом деле секрет в том, что здесь же, в основном, все на машине. В дом люди заходят через гараж, а не через главную дверь в прихожую. Поэтому, наверное, строители так это все и задумали.

Катя вспоминает, что среди ее клиентов были эмигранты, которым постоянно казалось, что их где-то «могут надурить, обмануть»:

— Боялись, например, обнаружить потом каких-нибудь наследников на их дом. Спрашивали: «А как я узнаю, что из этого дома все выписались?» Хотя прописки, как таковой, в Калифорнии вообще не существует.

Рассказываю, что здесь это все по-другому работает, что все легально, никто никогда никого не обманывает. Все по бумагам, нет такого, что где-то под столом кому-то кто-то наличкой отдал. Все перепроверяется, все законно.

По словам Кати, в Калифорнии, наверное, каждый второй — эмигрант. А у каждого второго риелтора есть акцент, каждый второй риелтор откуда-то приехал:

— Никогда у меня не было такого чувства, что меня тут где-то ущемляют, дискриминируют, потому что я эмигрант.

Риелтор признается, что для белoрусов скидок не делает, как и для всех остальных клиентов:

— Скидок нет ни для кого, потому что я оказываю стопроцентный сервис. Не важно, покупает клиент дом за 500 тысяч или за 2 миллиона, неважно, из какой он страны — американец или белoрус. Скидок не делаю, потому что не хочу из своего сервиса убирать какие-то его части, скажем так.

Представьте, вам нужна операция на мозг. К какому доктору вы пойдете: дорогому и опытному или к тому, кто сделает скидку? Вот и тут. Недвижимость, будь то покупка или продажа — это, скорее всего, самая дорогая ваша инвестиция. Поэтому нанимайте того, кто предоставит вам полный сервис, а не на скидках.

Катя говорит, что полжизни своей прожила в Штатах и в Беларуси себя она уже не видит, хотя до 2020 года и приезжала каждый год в отпуск. Просто потому, что уже не знает очень многих местных реалий:

— Как-то помню, у меня друзья в Беларуси покупали недвижимость. Я следила за процессом. И для меня очень многое было непонятным, нелогичным. Я бы не смогла там работать. Но когда в Беларуси все изменится, а там точно все изменится, будут люди, которые захотят вкладываться в Новую Беларусь. Вот тогда, я думаю, мне нужно будет скооперироваться с хорошим местным белoрусским риелтором, поделиться своими клиентами и помочь организовать покупку недвижимости для этих людей.

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