Семья архитекторов построила под Минском один из самых необычных домов в Беларуси 1 16.02.2023, 11:29

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Изначально планировалось, что это будет агроусадьба.

Минские супруги-архитекторы продают свой дом в Логойском районе. И это весьма необычный объект на Realt — бионические архитектурные формы, стены из самана, земляная крыша, ракетная печь-лежанка.

Журналисты заехали на «просмотр» одного из самых необычных загородных домов в стране.

Всего 25 минут за рулем и мы на месте — в деревне Селец Логойского района. Места здесь очень живописные, по меркам белоруса — почти горы.

Через Селец транзитного движения нет, гравийная дорога, соединяющая ее с ближайшим агрогородком Лагоза, заканчивается сразу за последними домами.

Весь Селец состоит из двух параллельный улиц на склонах и озерца между ними. Местные к столь сложному для строительства рельефу приспособились — дома, сараи, гаражи и бани спокойно стоят на участках с большим уклоном.

Саманный дом архитекторов Вадима и Марии Липовских находим в самом конце улицы. С их участка открывается потрясающий вид на местные окрестности — холмы, овраги и леса до горизонта. Здесь идеальная тишина без примеси шума городской цивилизации — первые минуты чувствуешь себя внезапно оглохшим.

— Изначально планировалось, что это будет агроусадьба, — рассказывает Вадим. — Место для этого располагающее — природа, ландшафт, тишина, захватывающие виды. Правда, каким будет дом, из чего его построить долго не могли решить. Рассматривали с супругой разные варианты, пока нас не вдохновили идеи саманного домостроения — из смеси глины, песка и соломы. Почему? Потому что можно строить своими руками, а материалы брать из природы.

Вадим к началу стройки подошел подкованным — изучил литературу по вопросам саманного домостроения, волонтерил в усадьбе «Райский сад» (рядом с эко-поселением «Росы») на строительстве бани из глины и соломы.

Далее архитекторы разработали собственный проект дома — одноэтажного, с гаражом, с земляной крышей.

Дом стоит на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. И судя по всему отлично себя чувствует, нагрузки выдерживает. Саманные стены усилены каркасом из массивных бревен. Крыша также держится на бревнах-опорах и балках. Архитектор говорит, что саманные стены можно делать и по бескаркасной технологии, но он решил перестраховаться, учитывая нагрузки от земляной кровли и снеговые нагрузки.

Начало строительства

Стены строили по технологии тяжелого самана, без использования опалубки. Технология выглядит просто — смешиваешь глину с водой, песком, добавляешь солому, перемешиваешь. Полученную массу руками лепишь в стену. Может показаться, что строить дом из глины и соломы занятие легкое. Но, находясь рядом со стенами, чья ширина практически 70 см, можно представить, сколько понадобилось сил и времени, чтобы их возвести. Особенно если учесть, что они буквально вылеплены руками всего двух человек — Вадима и Марии.

Два года семья жила в бытовке, лишь на зиму перебирались в арендованный соседский дом

— Мы были молодые и горячие, вдохновленные, но не опытные, поэтому замешивали смесь соломы и глины по классическому методу — засыпали в корыто песок, глину и солому и топтали ногами, — говорит Вадим. — Первое время было даже весело, но это тяжелая работа. Поэтому позже пришли к механизированному способу — замешивали уже мощным перфоратором со специальной насадкой.

Такой метод без опалубки позволил придать дому бионическую, природную форму, с закругленными и плавными углами.

Окна появились на этапе возведения стен — двухкамерные стеклопакеты без рам вмурованы в толще самана. Лишь окна на кухне и в санузле могут открываться, остальные глухие.

Глину «добывали» прямо на своем участке — благо, ее здесь предостаточно. На месте получившегося котлована супруги планировали сделать подземную теплицу и реализовать идею выращивания зелени и овощей зимой и летом. Руки до нее, правда, не дошли.

Песок привозили из карьера, а солому заказали в ближайшем колхозе. Это все не дорого.

Интерьер внутри максимально простой и уютный — стены оштукатурены глиной и покрашены белой «Снежкой», полы деревянные в темной пропитке. В зоне кухни — пол саманный. Многие предметы мебели сделаны по индивидуальным проектам. Впечатляют, конечно, массивные бревна стропильной системы — выглядят они успокаивающе надежно, по-деревенски солидно.

Внутри дом делится на общее пространство кухни-гостиной с печкой, прихожую, две спальни и санузел. Всего 50 «квадратов».

Отапливается дом одной единственной печкой, которую мы сразу приняли за диван у обеденного стола. Супруги ее сами сделали — Вадим за знаниями и опытом съездил в Росы, на семинар и мастер-класс от местных печников.

Печь особенная, ракетного типа. Ее фишка в том, что у нее очень хорошая тяга, топливо сгорает максимально эффективно. Сразу нагревается купол печки — металлическая бочка, которая быстро отдает тепло в помещение. А потом прогревается остальной саманный массив печи. Еще один нюанс — вертикальная топка, причем совсем небольшая. Для нее нужны дрова небольшого диаметра, можно сказать, щепки. Зимой печь топится 2−3 часа.

— Этой печки нам было достаточно, чтобы во всем доме было тепло, — говорит владелец. — Каждый день нужно протапливать, чтобы поддерживать комфортные 22−24 градусов.

Дом, кстати, прекрасно себя зарекомендовал и летом — в нем всегда прохладно. И очень тихо, внутри совсем ничего не слышно — ни собак, не машин, ни даже самолетов.

— Единственный минус — внутри плохая связь, поэтому пришлось устанавливать антенну.

По уровню комфорта саманный дом не уступает привычным современным: центральный водопровод, канализация автономная — переливной септик на три колодца. Горячая вода подогревается в электробойлере.

Кроме «лепки» дома супруги активно занимались благоустройством участка.

— На момент покупки участка это было 24 сотки борщевика выше человеческого роста, — рассказывает Вадим. — Мы с ним долго боролись и все же победили.

Сейчас все скрыто под снегом, но на участке уже проделана большая работа — к высоким грядкам проложены каменные дорожки, высажен фруктовый сад, обустроены зоны отдыха под большим дубом с прекрасными видами на окрестности.

Вадим говорит, что строительство было авантюрой, но она была увлекательной. Процесс, кстати, запечатлен на видео — архитекторы с начала жизни в деревни завели свой YouTube-канал «Липовские на усадьбе» и регулярно выкладывали туда свои ролики о стройке.

Теперь супруги живут в другой стране, а дом продают. За все они просят 60 тысяч долларов.

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