Большие потери ради маленьких территорий 3 Редакция «Планеты»

16.02.2023, 11:40

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При таких темпах Кремль может «положить» в Украине миллионную армию.

Специальная военная операция почти как год разворачивается на территории Украины. Можно бесконечно долго обсуждать и подвергать сомнению путинскую причинно-следственную связь, предложенную им в качестве оправдания для военного вторжения и, таким образом, нарушения международных обязательств. Можно подытожить плюсы и минусы от «СВО» для самой страны, и ответить на вопрос целесообразности всего происходящего. Можно также затянуть пояса и ждать, когда развалится западный мир или когда в России поменяется власть и людей перестанут отправлять на убой.

Чего нельзя нельзя, так это вернуть жизнь погибшим молодым ребятам, что толком не успели пожить. Ровным счетом, как и нельзя объяснить ради чего эти молодые ребята вынуждены возвращаться домой инвалидами, с нарушенной психикой и без возможности испытать гордость за себя и свою страну. Вдобавок, нельзя вернуть и утраченные 20 лет жизни для самой России, все миллиарды из бюджета, что утекли в карманы чиновников, пропагандистов и силовиков, все обрезанные под корень перспективы и возможности для этой страны, навечно закрытые двери в лучшую жизнь для россиян и всего государства.

Одно известно. Потери в рамках операции еженедельно растут. Это касается не только живой силы, но и тяжелой техники. Разумеется, точные цифры в этой кровавой бойне определить нельзя. Последние данные по живым потерям от МО датируются сентябрем прошлого года, и озвучил их никто иной как сам министр обороны Сергей Шойгу. Тогда, по его словам, на Украине погибли 5937 военнослужащих. В то же время, Генштаб ВСУ с самых первых дней войны ведет статистику по потерям российских солдат и российской техники. Их информация по состоянию на 13 февраля гласит, что Россия потеряла убитыми или ранеными почти 140 тысяч.

Ко всему прочему, в ноябре прошлого года глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что потери России убитыми и ранеными составляют 100 тысяч человек. 23 января 2023 года командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными почти 180 тысяч человек. 3 февраля в NT вышла статья, со ссылкой на американских и западных официальных лиц, где отмечается, что число потерь российской армии достигает 200 тысяч.

«Медиазона», «Русская служба Би-би-си» и волонтеры установили, что по состоянию на 13 февраля в России по открытым источникам подтверждена гибель 13 030 российских военных. Учитывая, что безвозвратные потери всегда ниже потерь санитарных. Где соотношение первых ко вторым варьируется в пределах ⅓. И учитывая тот факт, что многие тела погибших остаются лежать на украинской земле, или давно прошли все стадии разложения. В таком случае возникает вполне аргументированное предположение, что Россия действительно лишилась как минимум 100 тысяч военнослужащих, участие в «операции» для которых впредь не представляется возможным.

Поскольку не так давно назначенный Валерий Герасимов в качестве главного ответственного за успех «СВО» получил от самого Путина негласный ультиматум захватить Донбасс до конца весны, непременно будет возрастать количество и интенсивность подачи на фронт именно живой силы, нежели военной техники и боеприпасов. В то время как по телевизору говорят про российские Т-90М, которые в скором времени победоносно проедут по улицам Варшавы или Берлина, реальные возможности российской армии, с учетом экономики и состояния ВПК, едва ли позволяют рассматривать полную оккупацию даже аннексированных в конце сентября украинских областей.

Нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx 12 февраля сообщил, что под Угледаром и Авдеевкой за три дня (8-10 февраля) Россия потеряла 103 единицы техники, из которых 36 танков. За неделю, с 6 по 12 февраля, ВСУ убили 6490 российских солдат. По данным западных стран ВС РФ в ходе начавшегося наступления по 5 направлениям, речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, ежедневно теряет около 1000 человек, как погибшими, так и раненными.

Опираясь сугубо на статистику Генштаба ВСУ, можно заметить, что начиная с осени прошлого года потери российской армии стремительно растут. Так, например, с сентября месяца ежемесячные потери стабильно превышают отметку в 10 тысяч. Начиная с зимы отметку в 15 тысяч. За всю осень прошлого года потери ВС РФ составили больше 40 тысяч, за неполную зиму почти 50 тысяч. С 1 по 14 февраля, Россия потеряла почти столько же солдат, сколько потеряла за июнь и июль суммарно. Вот такие дела.

С мизерным выхлопом выпускаемых ракет, тяжелой техники и артиллерийских снарядов, Министерство обороны, в целях продвижения вглубь обороны противника, опирается, прежде всего, на количество людей с оружием в руках, на беспрерывную ротацию и пополнение живой силы. Качество здесь играет второстепенную роль. Основной акцент на том, что надо подарить Путину Донбасс как можно скорее. В противном случае, про выборы 2024 года можно точно забыть. Люди устали от войны, окружение Путина начинает видеть слабость и неуверенность в его действиях, без видимого результата и без выполнения его обещаний «Россия здесь навсегда» он автоматически уходит в топку.

Время не играет на руку президенту, даже несмотря на перевес России над Украиной в мобилизационном ресурсе. Очевидным такая реальность становится от осознания то, что объявленная западная военная помощь для украинских сил на ближайший год переходит за пределы возможностей российской армии эффективно и своевременно ей противодействовать. Хороший солдат это — время, внимание и деньги. Герасимов и Шойгу лишены в большей степени всего перечисленного, играет также роль и отсутствие необходимых запчастей, компонентов и технологий для ВПК, а обозначенные Путиным сроки все равно надо выполнять.

Если осенью и в начале зимы российские потери в живой силе нивелировались огромным количеством зеков и наемников из общего числа погибших и раненых, то сейчас, зеков из периода летней вербовки в ЧВК «Вагнер» почти не осталось, а новых только начали набирать и подготавливать, но уже руками МО и в меньших количествах. Напрашивается логичный вывод, что пришло время тех, кому не повезло получить повестку осенью и прийти в военкомат, тех, кто уже, якобы, 5 месяцев проходит подготовку. В конечном итоге 318 тысяч мобилизованных лиц, с небольшим исключением, превратятся в память или кластер искалеченных жизней на годы вперед. Других альтернатив нет, придется использовать всех и каждого в рамках весеннего наступления.

В идеале, таких людей необходимо должным образом подготовить и экипировать. Но мы говорим про солдат, что еще прошлым летом жили как гражданские, а теперь активно участвуют в боях на фронте, имея за плечами навязанный и сжатый экскурс военной подготовки, что никак не приравнивается к профессиональным навыкам, отточенными годами практики и дисциплины. Мы говорим про страну, где власти умеют искусно врать и успокаивать, но абсолютно не умеют создавать и улучшать. Страну, где с каждым месяцем клеймо лидера по количеству наложенных международных санкций и клеймо государства-спонсора терроризма создают новые пробоины в бюджете и экономике.

Если провести небольшую арифметику, опираясь на текущие темпы потерь в живой силе, можно оценить, как быстро 150 тысяч мобилизованных, которые, по словам Путина, на конец декабря проходили обучение, превратятся в мертвых или искалеченных солдат. Без каких-либо заблуждений, ни общее количество в 318 тысяч мобилизованных, ни призванные 260 тысяч срочников не смогут принести Путину победу. Для выполнения его целей нужна миллионная армия, или это все сводится к простому затягиванию неминуемого конца и краха, ценою жизни простых и наивных российских граждан.

ВС РФ в войне против дальнобойного натовского оружия, мотивированной украинской армии, западной разведки и их безупречной координации действий, становятся отнюдь не Героями, а простым мясом на убой. Пример тому Макеевка. Надо не забывать, что готовить новых мобилизованных становится тяжелее или попросту некому. Каждая неделя уносит жизнь первоклассных офицеров, на подготовку которых ушли десятилетия. Более 20 российских генералов погибли в ходе боевых действий в Украине с февраля прошлого года. Об этом сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на данные японской разведки, полученные в кооперации с разведывательными службами США и Европы.

Путин забирает молодость, перспективы, возможности и здоровье у своих граждан, чтобы создавать орудия для лишения других братских народов аналогичных вещей. Это действительно паразит для России, для всех славян, для всего мира. Вот только слишком долго его терпят, и дают ему творить Зло, ответственность за которое он хочет распределить между всеми 140 миллионами россиян. Если он скоропостижно уйдет в мир иной до окончания своей «операции», в мировых летописях этих кровавых и позорных дней будет описан безумный лидер, и не менее безумный, и в то же время робкий и покорный народ. Такой сценарий для него в разы лучше, нежели тот, где он с позором садится на скамью подсудимых, или его свергает собственное окружение и народ.

Редакция «Планеты»

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