Польская погранслужба: Перед закрытием «Бобровников» задержали 18 человек 3 16.02.2023, 11:42

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Они занимались контрабандой.

Польская погранслужба сообщает, что перед закрытием пропуска «Бобровники» там задержали 18 человек, семь из них — польские таможенники.

Задержанные способствовали контрабанде сигарет из Беларуси.

Группой контрабандистов руководил 59-летний гражданин Беларуси.

С 2020 по 2021 год они нелегально завезли в Польшу 18,8 миллионов пачек сигарет.

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

В Гродненской области теперь не остается пограничных переходов с Польшей. Пункт пропуска «Брузги — Кузница» был закрыт во время кризиса нелегальных мигрантов в 2021 году.

Теперь жители Гродненской области, из-за политики режима Лукашенко, должны ехать в Польшу или через Брестскую область, или через пропуски на границе с Литвой («Бенякони», «Привалка»).

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