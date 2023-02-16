«Ник и Майк»: Для Лукашенко это конец

«Ник и Майк»: Для Лукашенко это конец8
- 16.02.2023, 11:55
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Все идет по графику.
Завтра синепалого синегуба будут ровнять в партере в Кремле. Разговор предстоит сложный. Все идет по графику, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Как сообщали авторы канала раньше, Лукашенко нужны деньги, а Кремлю - военный или интеграционный успех. На фронте пока не сильно получается что-то изменить (самое эпичное – это наступление элитной бригады морпехов под Угледаром). Для попытки нового штурма нужна белорусская территория хотя бы для обстрелов и отвлечения внимания. Для синепалого синегуба это конец.
Поля для маневра практически нет. Поэтому сегодня «экстренная встреча с журналистами». Такие экстренные мероприятия готовятся около недели. Въезд журналистов, списки, аккредитация - все это не делается по щелчку пальцев.
К поездке в Кремль решили подготовиться заранее. Два основных месседжа, которые нужно донести:
1. Кремлю – «Мы в одном окопе, лечим, обучаем, одеваем, даем территорию для обстрелов, но нужно прикрывать спину от возможного удара НАТО».
2. Западу – «Нас пытаются из этого окопа вытолкнуть на фронт, но мы сопротивляемся. Выпихивают, естественно, Украина и Запад. Но и в Кремле давят, так что давайте в диалоги поиграем».
Какая разница, что эти посылы сплошная ложь и противоречия? Нужно заявить и надеяться, что вопль в медиа облегчит разговор в Кремле. Мы писали, что одновременно кинуть обе стороны не получится.
Основной вопрос: останется ли до «исторической речи» окурка?