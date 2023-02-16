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Залужный назвал четыре направления, откуда РФ запустила сегодня ракеты по Украине

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  • 16.02.2023, 11:58
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Залужный назвал четыре направления, откуда РФ запустила сегодня ракеты по Украине
Валерий Залужный

Россия атаковала 36 ракетами разных типов.

Россияне ночью атаковали Украину 36 ракетами разных типов. Враг запускал ракеты из Каспийского и Черного моря, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Он отметил, что оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет Х-101/555, 8 крылатых ракет «Калибр», 12 противокорабельных ракет Х-22, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31 и одну противокорабельную ракету «Оникс».

Для пусков россияне использовали самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95мс из района Курска и акватории Каспийского моря. Также ракеты запускали из Черного моря.

Кроме того, РФ использовала самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя.

Силы ПВО сбили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

Напомним, в Днепропетровской области защитники ночью уничтожили пять ракет врага, еще одну в Запорожской области. Одна российская ракета разорвалась в воздухе.

На юге силы ПВО сбили 8 ракет. Из них 6 - над Николаевской областью, 2 - над Херсонской.

Ночью зафиксированы попадания в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на севере и западе.

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