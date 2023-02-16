Провальный ход Путина 1 Телеграм-канал «Вольнодумец»

16.02.2023, 12:08

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фото: getty Images

Планы Кремля закончатся так, как и «парадный поход на Киев.

Из Донецка сообщают, что в среде российских военных обсуждают неудачный пиар путина с наступлением российских войск под Угледаром и последствиями этого для всех. Говорят, что о готовящемся наступлении на Угледар Путин был своевременно проинформирован Герасимовым и по его заявлениям это должно было быть 100% успешное наступление.

Планировался прорыв фронта на этом участке с одновременной атакой российских войск из Донецка на Марьинку, и совместными усилиями, если не сразу захватить Курахово, то взять его в оперативное окружение.

Все знают, как Путин любит праздничные и символические даты. Поэтому пропагандисты к годовщине нападения на Киев решили сделать масштабную пиар-акцию с участием путина и смонтировали записанный 9 февраля ролик о том, как «российская морская пехота, тихоокеанский и северный флоты «героически воюют».

Предполагалось, что к дате его выступления (21.02) и до 24.02. будут крутить по всем каналам, как Путин дает указание морской пехоте захватить Угледар и они героически выполняют приказ «главнокомандующего»! Типа, вот смотрите, как надо воевать. Вот это и есть сила и мощь российской армии! Президент сказал, армия - выполнила! В Донецке предполагают, что о неуспехах российской морской пехоты под Угледаром (9-12.02) в МО РФ побоялись прямо доложить путину, а ограничились общими фразами о «проблемах с продвижением на данном участке в связи с погодными условиями, …но это временная заминка… все идет по плану». Поэтому пропагандистам была дана команда 12.02 и этот ролик в несколько урезанном виде пустить по центральным каналам ростелевидения, хотя в генштабе точно знали, что к концу дня 12.02 155–я и 40-я бригады морской пехоты ТОФ РФ и приданные им подразделения батальона «Вымпел» и бригады «Восток» («ДНР») уже были разбиты и отброшены от Угледара на 2-3 км.

С учетом того, что путина фактически обманули и неизбежно последуют оргвыводы, российские военные не исключают, что в ближайшее время из генштаб РФ поступит приказ любой ценой взять Угледар к 21.02.23, к дате выступления путина. Сейчас действительно фиксируется подтягивание резервов к Волновахе, где и так была наибольшая концентрация российских войск. Но пока выясняют причины неудачи.

При этом, между российским командованием и «донецкими» командирами «Вымпела» и «Востока» идут разборки. Россияне обвиняют «донецких» и лично Ходаковского за плохо проведенную разведку и не захват определенных рубежей, что повлияло на реализацию плана наступления. Ну а Ходаковский якобы всех их послал, заявив, чтобы «научили своих солдат воевать, а не пьянствовать и мародерствовать по селах!» В среде российских военных ходят слухи, что «Москва не отстанет пока не возьмем Угледар».

Возможно наступление на Угледар начнется одновременно с группировкой российских войск, расположенных возле Великой Новоселовки. Задачу выйти на границы Донецкой области никто не отменял. Надеемся, что эти планы россиян закончатся также «успешно», как и «парадный поход на Киев!».

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