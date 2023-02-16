В Словакии предлагают платить гражданам по €500, чтобы увеличить явку на выборах 2 16.02.2023, 12:46

Таким образом премьер страны предлагает «спасти демократию».

Экс-премьер Словакии, лидер партии OĽaNO Игорь Матович, который хочет повысить явку избирателей и не допустить прихода к власти оппозиции, предложил, чтобы каждому гражданину, который проголосует на досрочных выборах в сентябре, было выплачено 500 евро.

Об этом сообщает Euracitv.

Основной причиной этого предложения, по словам Матовича, является опасение, что на досрочные выборы придет мало избирателей.

«Мы боимся, что на следующих выборах будет самая низкая явка в истории», — сказал Матович.

«Мы реально боимся, что Словакия может пережить на следующих выборах то, что пережила Германия в 1930-х годах после экономического кризиса», — пояснил он, добавив, что 500 евро для каждого избирателя могут быть способом спасти демократию.

Матович опасается, что если к власти придут оппозиционные партии, а именно Hlas-SD и Smer-SD, они превратят Словакию в режим, подобный режиму Орбана.

Досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября.

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