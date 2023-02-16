Барбара Брыльска: Прилетаем в Россию — и мне страшно выходить из самолета 16.02.2023, 13:07

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Барбара Брыльска

Известная актриса напомнила россиянам, в каких условиях они живут.

Как сообщал сайт , известная польская актриса Барбара Брыльска недавно назвала россиян «проклятым народом», за что звезду культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» захотели «стереть» из фильма.

Сейчас 81-летняя артистка заявила, что все россияне нуждаются в помощи - они сами живут в ужасных условиях, еще и пытаются учить кого-то жизни. Также она подтвердила распространенное мнение о том, что хорошо люди могут жить только в Москве или Санкт-Петербурге.

«Русские должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя… Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», - высказалась знаменитость.

Напомним, что «стереть» актрису из фильма «Ирония судьбы» предложила замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Вот как она прокомментировала свою идею:

«Для актера самое страшное наказание - забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятых Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы».

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