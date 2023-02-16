Личный бронепоезд параноика 3 Андрей Черуха, planeta.press

16.02.2023, 13:18

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Что еще Путин подсмотрел у Кым Чен Ына?

Президент РФ Владимир Путин, согласно расследованиям центра «Досье» и «Проекта», с начала вторжения российских войск в Украину использует для передвижения личный бронированный поезд.

Ищи меня под землей

Спутники зафиксировали станции, которые построили специально для бронированного поезда Владимира Путина. 13 февраля издание «Сота» опубликовало фотографии специального вокзала президента РФ в районе Каланчевской в Москве.

О наличии этого транспортного средства у Путина ранее сообщил «Досье». В то же время о построенной для него секретной сети железных дорог и станций информацию предоставили в Telegram-канале «Проект».

По данным первого, в последние годы президент РФ перемещается исключительно на собственном бронепоезде. Согласно близким к Путину источникам, он поменял транспортное средство на более безопасное в связи с войной в Украине или, как это называют в России-матушке, «в связи со спецоперацией».

Поближе к земле президент начал в августе 2021 года, когда российские войска собирались у границы с Украиной под предлогом военных учений. Отказ от самолета в пользу поезда случился в самом начале активной фазы вторжения в соседнюю страну.

Возможно, несмотря на всю свою браваду (взять Киев за три дня), как истый КГБист-параноик Путин все же допускал, что руки отмщения могут дотянуться до него даже в Кремле, поэтому создал для себя удобные и безопасные пути отхода и передвижения.

Что ж, в сегодняшних реалиях на самолеты действительно полагаться нельзя. Главная причина в том, что их можно отследить при помощи специальных сервисов, чего нельзя сказать о поездах. Во-вторых, в России уже разбирают самолеты на детали в условиях технологического голода.

Я б там жил

Что из себя представляет бронированный поезд, в котором Путин сейчас проводит, несомненно, львиную долю своей жизни?

Визуально поезд не отличается от других российских поездов ничем сверхпримечательным. Тем не менее, есть несколько нюансов, которые могут броситься в глаза.

К примеру, из-за того, что транспорт полностью бронированный, а броня, как понятно, весит очень и очень прилично, поезд тянут сразу три тепловоза. Вдобавок, на крыше одного из секретных вагонов находится купол, под которым спрятана антенна спецсвязи.

Уже внутри поезда картинка не настолько обычная – роскошный интерьер, спальня, кабинет, места для сопровождающих, оборудование для спецсвязи и многие другие вещи, необходимые для работы и отдыха президента «великой могучей» державы.

Обслуживанием бронепоезда занимается частная компания, которой ранее владел племянник Юрия Ковальчука – главного акционера банка «Россия», структуры которого занимаются дворцом Путина, что расположен под Геленджиком. Иными словами, очень близкий к Путину человек.

Для личного пользования президента построили, как минимум, четыре железнодорожные станции и сеть железных дорог, которые ведут к его резиденциям. Об этом также сообщил «Проект».

Свои станции имеют путинские резиденции «Валдай», «Ново-Огарево» и «Бочаров ручей». Вдобавок, еще и вип-вокзал для одного человека на станции «Москва-Каланчевская», где как правило базируется путинский бронепоезд.

Одним глазком

Идею с передвижениями под землей Путин несомненно подсмотрел у лидера КНДР Кым Чен Ына, который, как и его отец и дед, годами пользуется собственным бронированными поездами, позаимствовав в свою очередь идею у Сталина и прочих советских бонз.

Забавно, что президента РФ посетила именно эта идея из всех возможных способов скрытого передвижения. Ранее проходило множество горячих дискуссий по поводу КНДРизации России, а после массовых проигрышей в Украине, эта тема всплывает снова все чаще и чаще. Более того, даже сами российские власти не скрывают свой вектор сближения с КНДР.

Собственно, это не так уж и странно. Обе державы – диктаторские, неспособные в 21 веке попрощаться с пережитками СССР, что крепко держат их за их ядерные шарики.

КНДР одна из немногих стран, которые признали провозглашенные Россией ЛНР и ДНР. Более того, РФ находится в жесткой мировой изоляции и ищет любых союзников, до которых она может дотянутся и которые могли бы помочь ей зализать раны, чтобы перевооружиться, перегруппироваться и попробовать закончить начатое в Украине. А где Кремлю искать союзников, как не среди таких же отбитых диктаторов, как и сам Путин?

К тому же, многие эксперты считают, что Северная Корея могла бы отыграть роль источника боеприпасов для российской артиллерии и стрелкового оружия, так как у обеих стран системы обороны разработаны построены еще на советских разработках. Что мы уже можем наблюдать, учитывая помощь КНДР России в оружейном плане, которую, как известно, никто из двух держав не признал.

Здесь интересен не только факт трансформации России, как государства и ее внутренних изменений, но изменений самого Путина. Наравне с тем, как РФ подвергается КНДРизации, этой волной накрывает и самого российского президента. Ярким примером этому служит как раз-таки бронированный поезд, в котором также, как и Ким Чен Ыну, Путину удобно прятать голову в песок и наслаждаться иллюзией собственной безопасности и неоспоримой власти.

Андрей Черуха, planeta.press

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