В Беларуси раздают мобилизационные предписания двух типов 3 16.02.2023, 13:21

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Что в них содержится?

В Беларуси военнообязанным гражданам страны раздают мобилизационные предписания двух типов. Первый получают военнообязанные, «назначенные в команду», второй – «привлекаемые для обеспечения мобилизации».

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС). «По информации, полученной от белорусского подполья, высшее военно-политическое руководство Беларуси продолжает мероприятия, направленные на уточнение данных военного учета», – говорится в сообщении.

Так, указанные предписания раздают в каждой области страны. Они четко структурированы и содержат конкретные указания относительно действий военнообязанных в случае объявления мобилизации.

В частности, в предписаниях указан номер и состав мобилизационной команды, а также сроки, в которые следует явиться в пункт сбора, рассказали в Центре национального сопротивления.

Как известно, целью мобилизационного предписания является закрепление военнообязанного за воинской частью и формирование предварительных списков призывников. Гражданин, у которого есть такой документ, обязан прибыть в военкомат или другой пункт сбора в случае объявления мобилизации.

Такие мероприятия могут быть частью подготовки к проведению мобилизации, считают в ЦНС.

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