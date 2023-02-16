Спецназовцы ГУР разгромили две группы оккупантов под Бахмутом 16.02.2023, 13:24

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Ликвидацию врага показали на видео.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали часть двух групп оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской разведки.

«9 февраля 2023 спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, которая состояла из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка», - говорится в сообщении.

Вследствие одного прицельного удара трое россиян были ликвидированы, еще один ранен.

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