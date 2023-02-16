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Спецназовцы ГУР разгромили две группы оккупантов под Бахмутом

  • 16.02.2023, 13:24
  • 1,416
Спецназовцы ГУР разгромили две группы оккупантов под Бахмутом

Ликвидацию врага показали на видео.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали часть двух групп оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской разведки.

«9 февраля 2023 спецназовцы ГУР МО Украины ликвидировали часть боевиков, которая состояла из двух враждебных групп российских оккупантов на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковеевка», - говорится в сообщении.

Вследствие одного прицельного удара трое россиян были ликвидированы, еще один ранен.

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