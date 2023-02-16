Данилов: Медведчук предложил Кремлю «план Б» по захвату Украины 3 16.02.2023, 13:31

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Виктор Медведчук

Российское руководство уже осознало, что «план А» провалился.

Бывший нардеп Виктор Медведчук, выданный в Россию в обмен на украинских пленных, предложил Владимиру Путину «план Б» по завоеванию Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью BBC News Украина .

По словам Данилова, сегодня Кремль уже понимает, что полностью захватить Украину Россия не сможет, поэтому нужен новый план.

«В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. (...) Они сейчас будут делать «план Б», когда будут делать так называемую вторую Украину. Этот сумасшедший план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель», – рассказал секретарь СНБО.

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