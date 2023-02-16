Доллар подскочил до максимума за 10 месяцев 16.02.2023, 13:34

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Итоги валютных торгов в Минске.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня, 16 февраля, доллар подорожал, а евро упал.

По итогам торгов, курс доллара поднялся на 0,76% — до 2,7982 рубля.

Курс евро упал на 0,34% — до 2,9896 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,27% — до 3,7649 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,19% — до 4,0982 рубля за 10 юаней.

Получается, что доллар подскочил до максимума за 10 месяцев, а российский рубль опустился на минимум почти за 9,5 месяцев.

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