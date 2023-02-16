По заветам Жукова: российские генералы бросили армию в Украине на минные поля 9 16.02.2023, 13:50

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Потери достигли 500 человек в день.

Собрав в кулак 300-тысячную армию, собранную на наступления к годовщине вторжения в Украину, российские генералы вернулись к тактике Красной Армии времен Жукова, бросая живую силу на минные поля и под артиллерийский огонь.

Потери России под Угледаром, где полегли две элитные бригады морской пехоты, достигли 1000 человек за два дня, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече стран-союзниц в среду. Президент России Владимир Путин и Генеральный штаб РФ «отрицают реальность или игнорируют реальность, и им просто все равно, какое количество собственных людей они убивают», сказал Уоллес.

Российское командование не приняло во внимание особенности местности - открытые поля, усеянные минами, пояснил The New York Times представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, при попытке атаковать Угледар, где расположен важных железнодорожный узел, 155-я и 40-я бригады морпехов, были разгромлены и понесли «критические потери».

«Командир <…> сказал, что домой мы уедем только 200-ми либо 300-ми [ранеными]», - рассказал 7x7 один из морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота.

По его словам, брошенной в атаку третьей роты десантно-штурмовой бригады живыми остались лишь 8 человек. Бригада на 80-90% состояла из мобилизованных - люди постоянно погибали, и поэтому «все время подвозили новых», пояснил морпех.

Конвейер смертей на украинском фронте, где Кремль ждет от генералов «прорыва», заработал на рекордную мощность. Потери армии достигли масштабов, которых с начала войны еще не было - это видно по открытым данным, указывает Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», которая вместе с Би-би-си ищет погибших по постам в соцсетях, фотографиям и сообщениям госорганов. По западным данным, с начала вторжения армия потеряла убитыми и раненными уже почти 200 тысяч человек - больше, чем было собрано для вторжения 24 февраля. Сведения о рекордных потерях приходят в последние две недели, указывает Смирнов.

Российское командование использует тактику, популярную в советской Красной армии, когда живую силу бросают в атаки «человеческими волнами» - под огонь противника, отмечает Дара Массикот, аналитик Rand Corporation.

И хотя это не самый продвинутый способ вести войну, он не лишен эффективности, и украинской армии также приходится нести потери, указывает Макссикот. По крайней мере, условий, чтобы ВСУ могли провести контрнаступление, аналогичное тем, что позволило отвоевать Харьковскую область и Херсон, на данный момент отсутствуют, продолжает Массикот: «Линии обороны стали крепче. Они заминировали их и окопались».

Не считаясь с потерями, генералы спешат наступать, прежде чем Украина получит западные танки и бронетехнику. Но тактика закидывания противника трупами вызывает шок даже у z-военкоров и провоенных блоггеров. Игорь Гиркин, бывший «министр обороны» «ДНР», осужденный в Гааге за удар по Boeing над Донбассов, назвал командование «полными кретинами, а Grey Zone, полуофициальный телеграм-канал ЧВК «Вагнер» пригрозил «одвухсотить» комнадиров, которые отсиживаются в штабе.

Но президент России Владимир Путин не видит проблемы в происходящем. «Героически сражается морская пехота! И Тихоокеанского флота, и Северного флота!» — сказал он 12 февраля, комментируя бои под Угледаром и Павловкой.

Никаких изменений, которые свидетельствовали бы о том, что генералитет выучил ошибки начала украинской кампании, нет: хотя численность российских сил увеличилась, они по-прежнему едва ли способны проводить операции, чтобы захватывать новые территории, сказал CNN высокопоставленный источник в Пентагоне.

«Судя по всему, они действительно готовы отправить больше солдат в мясорубку», но наступление - это «больше желание», чем реальность, подчеркнул он.

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