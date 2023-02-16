В Швеции появились цифровые консультанты для пенсионеров 16.02.2023, 13:56

Если пожилой человек не может разобраться с новым смартфоном, консультант поможет ему освоить устройство.

В шведском городе Уппландс Весбю появился штат цифровых консультантов для пожилых. Их задача состоит в том, чтобы посещать пожилых людей в их домах, чтобы узнать, не сталкиваются ли те с какими-либо затруднениями при работе с цифровыми устройствами, пишет «Европульс».

Если пожилой человек не может разобраться с новым смартфоном или принтером, консультант поможет ему освоить устройство. Кроме того, в случае необходимости консультанты будут устанавливать программы и приложения.

Появление цифровых консультантов – один из способов противостоять одиночеству среди пожилых людей. Из-за пандемии в Европе в два раза выросло число людей, которые чувствуют себя одинокими, и Евросоюз планирует решать эту проблему. В европейских странах уже стали появляться разные проекты в помощь одиноким.

Так, во Франции появился сервис, благодаря которому одинокие пожилые французы могут найти для общения иностранцев со всего мира, изучающих французский язык. Есть и оффлайн-проекты: например, в Гетеборге (Швеция) установили скамейки, которые помогают начать разговор с незнакомцами.

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