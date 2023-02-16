В Витебске известного врача-трансплантолога приговорили к 2,5 годам колонии 7 16.02.2023, 14:15

3,948

иллюстрационное фото

За 20 лет работы Алексей Алексейчик провел множество операций по пересадке костного мозга.

Витебский областной суд 16 февраля приговорил медика Алексея Алексейчика к реальному сроку в колонии, сообщают правозащитники. Его признали виновным в рамках ст. 361 ч. 3 УК («Призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

Процесс проходил в закрытом режиме. Судья Евгений Бурунов назначил Алексейчику наказание в 2 годам и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Известно, что Алексей Алексейчик более 20 лет работал врачом-трансплантологом в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии и гематологии. Он считается одним из лучших специалистов центра, который провел множество операций по пересадке костного мозга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».