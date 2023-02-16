Срочный выезд иностранцев из Беларуси: военный эксперт назвал причину спешки 1 16.02.2023, 14:37

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Сработали несколько факторов.

Военный эксперт Сергей Грабский решил разобраться в ситуации. В интервью ТСН он заявил, что Варшава решила закрыть почти все сухопутные пункты пропуска с Беларусью. Сейчас работает только один пункт, именно поэтому лучше выехать из вражеских стран, пока еще есть возможность это сделать по земле.

Также Грабский напомнил, что из Беларуси пока можно выехать только наземным транспортом, так как самолетам запрещены полеты в страны ЕС.

На сегодняшний день любая из стран ЕС должна призвать граждан своих стран покинуть РФ и РБ, так как там нечего делать.

А вот в случае с американцами ситуация немного иная. Кремль пытается найти способ, чтобы обвинить того или иного американца в шпионаже, а позже он станет «вопросом примитивного торга».

Не исключено, что Запад также опасается нового наступления армии Путина с территории Беларуси, поэтому призывает покинуть не только РФ, но и РБ.

Не так давно американское посольство в РФ призвало граждан своей страны покинуть Россию из-за непредсказуемых последствий, которые были спровоцированы полномасштабным вторжения войск РФ в Украину. Во Франции также призвали покинуть граждан территорию РБ на фоне нового наступления российской армии.

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