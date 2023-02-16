«Минут 30 с ним боролся»: рыбак поймал на Свислови огромного сома 8 16.02.2023, 14:41

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Вес улова — около 40 килограмм.

Белорусы продолжают в социальных сетях делиться своим зимним уловом. На днях многих удивил рыбак Виталий Дубовик, доставший из Свислочи в районе деревни Лапичи гигантского сома. Вес такого «малыша» около 40 килограмм, длина — больше 180 сантиметров, пишет «Онлайнер».

— Дней 5 назад поехал с приятелем на рыбалку, взяв палатку и печку. В первый день просто отдыхали, на второй ломали лед и немного порыбачили (товарищ зацепил сазана на 10 кг), ну а на третий весь лед согнало, — рассказывает Виталий. — Мы шли [на лодке] по реке и увидели в эхолоте несколько хороших силуэтов. Я сделал заброс и зацепил сома. Было физически непросто. Минут 30 с ним повоевал и вытянул на берег. На этом история и закончилась. Больше рыбы не нашли. Ну как? Она есть, но уходила под лед, и достать ее оттуда было почти нереально. Так что как такового улова не было. На прошлых рыбалках все было по-другому.

Виталий говорит, что сомов в этих местах очень много, и в последние годы рыбаки нередко достают из воды трофеи в 25—30 килограммов. Лично для Виталия этот сом — самый крупный, которого он когда-либо ловил.

Сфотографировавшись на память, рыбу отпустили в Свислочь. Как известно, с 1 ноября по 31 марта для сохранения популяции введен запрет на лов сома, но, как уверяет рыбак, он не забрал бы его домой в любом случае: «Я сома ел. Не люблю — жирная рыба, сало. А вот карп и сазан реально вкусные. И пускай говорят, что Свислочь грязная, но в районе Осиповичей рыба реально классная, даже намека нет на какие-то запахи».

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