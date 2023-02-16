На севере Крыма в Армянске раздались громкие взрывы
- 16.02.2023, 14:40
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Местные жители сообщают о трех «хлопках».
В Армянске на севере Крыма раздались взрывы. Очевидцы утверждают о работе ПВО.
Об этом сообщает «Крым. Реалии».
По словам очевидцев, на севере Крыма было хорошо слышно громкие три взрыва. Остальные же утверждают о работе ПВО.
Пока оккупационная «власть» Крыма никоим образом не прокомментировала ситуацию в Армянске.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня утром в Севастополе прогремело несколько мощных взрывов, среди российских оккупационных «властей» началась паника из-за «массированной атаки беспилотников».