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В Украине ликвидировали российского командира, который мечтал сразиться с «Леопардом» или «Абрамсом»

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  • 16.02.2023, 14:50
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В Украине ликвидировали российского командира, который мечтал сразиться с «Леопардом» или «Абрамсом»

Оператор «Джавелина» внес коррективы в его мечты.

В Украине ликвидирован командир роты армии РФ, лейтенант Даниил Белоглазов, который мечтал сразиться с «Леопардом» или «Абрамсом».

Об этом сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц».

«Лейтенант Даниил Белоглазов мечтал сразиться с «Леопардом» или «Абрамсом». Но оператор «Джавелина» внес коррективы в его мечты. Официально демобилизовался вместе с экипажем», — написал Анатолий Штефан.

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