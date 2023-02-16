«Таксист открыл багажник — а там склад» 1 16.02.2023, 14:59

1,978

Белоруске с тремя сумками отказали в поездке.

Гродненка хотела перевезти вещи из квартиры в квартиру и вызвала для этого такси через диспетчерскую службу. Автомобиль приехал с заполненным багажником и, по ее словам, отказался везти сумки. Аргумент: пассажиру положено только одно место под груз.

«Открыл багажник, а там склад»

Инцидент случился 10 февраля. Галина, как пишет AutoGrodno, вместе с попутчиком и тремя сумками вызвала такси через диспетчера. Женщина утверждает, что предупредила насчет того, что ей нужна машина со свободным багажником.

— Приезжает таксист. Открывает багажник, а там — склад: провода, детские кресла, одеяла. Делать нечего. Я начала ставить сумки, но в какой-то момент водитель разозлился. Он достал одну из них, поставил на асфальт и сказал, что пассажиру положено место в багажнике для одной сумки, — вспоминает женщина.

Галина не поверила. Стала спрашивать, мол, а как же быть тогда с чемоданами, если в дальнюю поездку соберусь? Водитель не ответил, собрался и уехал. Галина с попутчиком осталась у подъезда.

— Мы снова обратились в диспетчерскую. В конце концов приехал вежливый парень с пустым багажником, помог все упаковать и успешно довез. Но после первого инцидента вопросы остались, как не нарваться на такси без места для сумок? Ведь порой с багажом спешишь на поезд или на автобус... И тогда вообще можно опоздать на рейс, если водитель откажется везти груз, — задается вопросом гродненка.

Как вызвать автомобиль такси с пустым багажником?

— По умолчанию в стандартах сервиса предусмотрен провоз вещей пользователя в багажнике. Для «Эконома» и «Комфорта» большая часть багажника должна оставаться свободной, исключение — машина на газу, тогда достаточно освободить половину, — прокомментировали в пресс-службе «Яндекс Go». — Если планируется перевозка габаритных вещей, то необходимо предупредить водителя в комментарии или через оператора, чтобы убедиться, что вещи поместятся. Пользователь может обратиться в нашу службу поддержки, чтобы мы помогли разобраться в этой ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».