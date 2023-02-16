Путин допустил решающие ошибки 16.02.2023, 15:01

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Война идет в правильном для ВСУ направлении.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что война идет в правильном для Украины направлении. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

По его словам, в Европе нет усталости от помощи Украине, а российский диктатор Владимир Путин допустил две решающие ошибки — недооценил украинских воинов и волю граждан, а также недооценил Европейский союз и НАТО.

Он отметил, что Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон и остров Змеиный.

«Для украинского народа ситуация идет в правильном направлении. И мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать вашу независимость и территориальную целостность», — сказал министр.

Йонсон отбросил мысли о том, что временно оккупированный Крым нельзя возвращать военным путем, так как Россия аннексировала его незаконно.

«Для Швеции победа Украины в войне, восстановление территориальной целостности, независимости и свободы — это ключевой стратегический интерес», — резюмировал он.

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