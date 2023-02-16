Сына Жириновского арестовали на 15 суток за драку с полицейским

Сына Жириновского арестовали на 15 суток за драку с полицейским1
- 16.02.2023, 15:06
Сын российского политика устроил дебош в ресторане в центре Москвы.
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна, передает РИА «Новости».
По данным российского агентства, сына основателя партии ЛДПР арестовали по делу о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и неповиновении представителю власти.
Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что Эйдельштейн устроил стычку в одном из ресторанов Москвы. Он оскорблял полицейских и ударил одного из них, сказал собеседник.
Как пишет телеграм-канал Baza, 14 февраля Эйдельштейн отмечал День всех влюбленных в ресторане «Ткемали» в центре Москвы. Сын политика устроил скандал, после чего сотрудники ресторана вызвали полицейских.
Приехавшие на вызов оперативники отвезли Эйдельштейна в отделение. Там он и ударил лейтенанта полиции кулаком в грудь, пишет канал. Медики зафиксировали, что тем самым Эйдельштейн нанес сотрудник ушиб в области правой ключицы.
За удар полицейского может грозить уголовное дело. Однако пока на него составили протокол только о мелком хулиганстве. Суд избрал ему максимальное наказание — 15 суток ареста.
Издание «Аргументы и факты» называло Олега Эйдельштейна внебрачным сыном Владимира Жириновского. Он рос с бабушкой в Северной Осетии, а, повзрослев, прилетел в Москву.
В 2017 году Эйдельштейн советником-экспертом в аппарате администрации Смоленской области. Тогда же он баллотировался на выборах «депутатов» «парламента» «Республики Северная Осетия» — возглавлял список партии ЛДПР.
«Надо поддержать список ЛДПР, во главе которого находится Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын», — говорил Жириновский.