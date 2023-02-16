«Партнерство с заводом было огромной ошибкой» 16.02.2023, 15:11

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В Минске закрылся популярный фудкорт, проработавший всего полгода.

Организаторы минского фудкорта «Лучшая улица» заявили в соцсетях о закрытии. Он начал работу во дворе часового завода «Луч» полгода назад, однако теперь вынужден перебраться на другую площадку — авторы проекта винят в этом руководство предприятия, которое «позволяет себе обогащаться» за счет мелкого бизнеса, пишет zerkalo.io.

— Вынуждены вам сообщить, что площадка «Лучшая улица» больше работать не будет, — написали организаторы фудкорта в Instagram.

Партнерство с заводом «Луч» они назвали «огромной ошибкой». Подробности ситуации не раскрываются, кроме того, что «руководящий состав одного из крупнейших заводов города Минска позволяет себе обогащаться за счет предпринимателей малого бизнеса».

Авторы пообещали скоро открыться на новой площадке, где именно — не рассказали.

Фудкорт «Лучшая улица» открылся в Минске в августе прошлого года. Площадка разместилась во дворике часового завода «Луч», в 100 метрах от станции метро «Парк Челюскинцев». Там работали несколько фудтраков с посадочными местами и парковкой.

«Лучшая улица» должна была стать частью еще большего проекта. Новую локацию под названием «Таймс Сквер» планировалось расширить летом нынешнего года, в ней должны были появиться 28 стационарных точек общепита. Что теперь станет с проектом, также неизвестно.

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