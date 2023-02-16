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Украинские пограничники зашли в тыл войскам РФ под Бахмутом

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  • 16.02.2023, 15:24
  • 1,906
Украинские пограничники зашли в тыл войскам РФ под Бахмутом

Бойцы ВСУ захватили российский опорный пункт и взяли в плен «вагнеровца».

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом.

Как сообщили в Госпогранслужбе, военные вошли в тыл войск РФ и атаковали захватчиков.

В результате боя из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти российских оккупнатов, один был взят в плен. Им оказался наемник ЧВК Вагнера.

В пограничном ведомстве также показали видео, на котором показали, какие аптечки выдают россиянам на войну против Украины. Там был автомобильный жгут и кусок бинта.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

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