Украинские пограничники зашли в тыл войскам РФ под Бахмутом 1 16.02.2023, 15:24

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Бойцы ВСУ захватили российский опорный пункт и взяли в плен «вагнеровца».

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом.

Как сообщили в Госпогранслужбе, военные вошли в тыл войск РФ и атаковали захватчиков.

В результате боя из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти российских оккупнатов, один был взят в плен. Им оказался наемник ЧВК Вагнера.

В пограничном ведомстве также показали видео, на котором показали, какие аптечки выдают россиянам на войну против Украины. Там был автомобильный жгут и кусок бинта.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

Учора бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції окупантів під Бахмутом.



Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів, увійшли у ворожий тил та атакували окупантів.

Зі стрілецької зброї знищили до 5 загарбників, 1 взяли у полон pic.twitter.com/iob8ycPLCL — NV (@tweetsNV) February 16, 2023

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