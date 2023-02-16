Украинские пограничники зашли в тыл войскам РФ под Бахмутом

Украинские пограничники зашли в тыл войскам РФ под Бахмутом1
- 16.02.2023, 15:24
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Бойцы ВСУ захватили российский опорный пункт и взяли в плен «вагнеровца».
Украинские пограничники захватили опорный пункт российских оккупантов под Бахмутом.
Как сообщили в Госпогранслужбе, военные вошли в тыл войск РФ и атаковали захватчиков.
В результате боя из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти российских оккупнатов, один был взят в плен. Им оказался наемник ЧВК Вагнера.
В пограничном ведомстве также показали видео, на котором показали, какие аптечки выдают россиянам на войну против Украины. Там был автомобильный жгут и кусок бинта.
Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.
Учора бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції окупантів під Бахмутом.— NV (@tweetsNV) February 16, 2023
Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів, увійшли у ворожий тил та атакували окупантів.
Зі стрілецької зброї знищили до 5 загарбників, 1 взяли у полон pic.twitter.com/iob8ycPLCL