«Мы простояли на границе 16 часов при том, что объехали около 250 машин» 6 16.02.2023, 15:38

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Белорус честно рассказал, что сейчас происходит на границе с Польшей.

Пункт пропуска «Бобровники» на белорусско-польской границе приостановил свою работу с 10 февраля 2023 года по инициативе Польши. Через него шла короткая дорога на Белосток, куда жители, в том числе, Барановичей любили ездить за покупками. Как теперь они добираются в Польшу, куда именно они едут, сколько часов проводят в очередях и сколько платят, чтобы пройти границу быстрее, узнал intex-press.by.

Житель Барановичей Максим строит дом, поэтому в Польшу в последнее время ездит часто: каждую неделю-две. Везет оттуда бытовую технику, стройматериалы, сантехнику. Говорит, в Польше все это стоит гораздо дешевле, чем в Беларуси.

– Недавно вез духовой шкаф, варочную панель, посудомойку и микроволновку. Духовой шкаф я взял за 1000 рублей на белорусские. У нас такая же модель – один в один, цифра в цифру – стоит 3000 рублей, то есть в три раза дороже, – рассказывает Максим. – Поляк на свою зарплату может купить два, а то и три таких шкафа. Мне с зарплатой 1200 рублей (и это еще, скажут, хорошая зарплата) нужно три месяца всю ее полностью откладывать, чтобы купить какой-то шкаф. Это катастрофа просто!

До 10 февраля 2023 года он чаще всего ездил в Белосток. Город большой, много магазинов, да и от Барановичей по прямой через «Борбровники» получалось относительно недалеко – около 150 в одну сторону. Когда пункт пропуска закрыли, Максим решил пока не менять направление и отправился в Белосток через Брест, по единственной оставшейся прямой дороге в Польшу.

«За день продаст две очереди, 100 долларов положит в карман»

На очередной шопинг Максим поехал 12 февраля всей семьей.

– У меня трое детей, я их часто с собой беру, чтобы килограммы покрыть. Они уже привыкли, – говорит мужчина.

Когда семья приехала на границу, очередь, по словам мужчины, была просто огромной: на подъезде к зоне ожидания стояло около 250-300 машин, еще 70-80 было в самой зоне.

– На очередь всегда найдется человек пять, у кого даже виз нет. Они просто становятся в нее и продают свои места. Берут от 40 до 60 долларов в зависимости от того, насколько близко их машина к зоне ожидания. Вот он продаст за день две очереди, и 100 долларов положит в карман, – рассказывает Максим. – Есть также те, которые целенаправленно не торгует местами, но соглашаются пропустить за какие-нибудь копейки.

Он стал спрашивать, может ли кто-то пропустить вперед машину с детьми. И его пропустили, даже не потребовав за это никакой платы.

– Мы простояли на границе 16 часов. При том, что я объехал около 250 машин. Это был рекорд. Когда я ездил через «Бобровники», на прохождение границы уходило, в основном, около 8 часов, – говорит горожанин. – Поляки сейчас работают очень медленно. Видно, у них команда такая – быть «на расслабоне».

По словам Максима, сейчас в очередях белорусы активно обсуждают перспективу полного закрытия границы с Польшей. Люди боятся, что это произойдет. Сам же горожанин говорит, что, «конечно, не хотелось бы», однако, если это так случится, он готов ездить в Польшу через Литву.

– Никому не надо в этих очередях стоять. Все дело в ценах. Думаете, мне нужно это мученье? Да я пошел бы у нас, купил бы тот духовой шкаф и дальше занимался своими делами. Так у нас цены какие! Мало того, что в два-три раза дороже, так еще и зарплаты ниже. И это для всех белорусов проблема, – резюмирует Максим.

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