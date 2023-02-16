У российского фигуриста Костомарова почти отказали легкие 16.02.2023, 15:44

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Роман Костомаров

Директор медцентра рассказал о состоянии спортсмена, поддержавшего войну против Украины.

Российский фигурист Роман Костомаров, который поддержал кровавый режим Путина, уже не может дышать самостоятельно. Вслед за ампутацией стоп и пальцев на руках врачи заметили у пациента ухудшения в легких. Как сообщают российские СМИ, сейчас у спортсмена зафиксирована легочная недостаточность. Также у него прослеживается развитие фиброзных изменений.

В левом легком наблюдается более серьезное воспаление, чем в правом. Также у спортсмена обострился отит. Врачи говорят, что это воспаление средней тяжести.

Директор Национального медицинского исследовательского центра, где лечили Костомарова, Сергей Царенко заявил, что у фигуриста есть шансы выжить, однако все прогнозы пока что очень осторожные.

«Было несколько консилиумов, я принимал участие в шести, ежедневно. Ситуация была критическая. На консилиумах вырабатывается коллегиальная тактика, и было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели… Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», - сказал Царенко.

На фоне этого жена Костомарова Оксана Домнина впервые высказалась о состоянии фигуриста, призвав не распространять ложные домыслы.

«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами – это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», - сказала Оксана.

Как сообщал сайт Charter97.org, в начале января 2023 года его госпитализировали с воспалением легких после купания в проруби. У мужчины начала развиваться гангрена, состояние стремительно ухудшалось. Сейчас он до сих пор находится в реанимации.

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